💡 Грядут праздники: наш новый калькулятор не даст вам перебрать лишнего :)
В преддверии праздников «Клерк» запустил алко-калькулятор, который поможет определить уровень алкоголя в крови после употребления спиртного. Также расчет подскажет, когда после застолья наступит ориентировочное время для безопасного вождения.
Расчет показывает концентрацию алкоголя в крови (‰). Алкотестеры ГИБДД измеряют содержание спирта в выдыхаемом воздухе (мг/л).
Чтобы получить показания, достаточно указать пол, вес, рост, возраст, сытость, скорость употребления спиртного и напитки, которые пили.
Важно, что результаты расчета выведения алкоголя носят ориентировочный характер и не являются медицинским или юридическим заключением.
Рассчитать свои показания можно по ссылке.
