💡 Грядут праздники: наш новый калькулятор не даст вам перебрать лишнего :)

«Клерк» создает не только бухгалтерские инструменты, которые помогают считать финансы, но и вполне житейские. Например, чтобы считать промилле алкоголя и понять, когда будет можно сесть за руль.

В преддверии праздников «Клерк» запустил алко-калькулятор, который поможет определить уровень алкоголя в крови после употребления спиртного. Также расчет подскажет, когда после застолья наступит ориентировочное время для безопасного вождения.

Расчет показывает концентрацию алкоголя в крови (‰). Алкотестеры ГИБДД измеряют содержание спирта в выдыхаемом воздухе (мг/л).

Чтобы получить показания, достаточно указать пол, вес, рост, возраст, сытость, скорость употребления спиртного и напитки, которые пили.

Пример результата, который покажет алко-калькулятор от «Клерка».

Важно, что результаты расчета выведения алкоголя носят ориентировочный характер и не являются медицинским или юридическим заключением.

Рассчитать свои показания можно по ссылке.