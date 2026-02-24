ОК БСН моб 3500
Страховые взносы

Освободили от взносов компенсацию удаленщикам за использование своего оборудования: закон 2026 + еще важные новшества

Внесены изменения в закон о страховании от несчастных случаев.

18 февраля 2026 года Совет Федерации одобрил закон о поправках в закон № 352-ФЗ о страховании от несчастных случаев.

От страховых взносов освобождается компенсация удаленным работникам за использование своей техники в размере:

  • до 35 руб. за рабочий день;

  • или в сумме документально подтвержденных расходов.

Сумма пеней на недоимку будет ограничена размером этой недоимки. А если недоимка по взносам и пеням в течение расчетного периода не больше 500 руб. и осталась по окончании этого расчетного периода — требование об уплате пришлют в течение трех месяцев со дня ее выявления.

Также отменили обязанность информировать СФР о создании, ликвидации, изменении адреса или названия обособок, о закрытии их счетов или о прекращении ими начислений физлицам.

После подписания Президентом закон вступит в силу 1 июля 2026 года.

