💲 Курс доллара, евро и юаня на 24 февраля 2026 года
На 24 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76,7 рубля, курс евро — 90,3.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 24 февраля 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
76,7519 рубля
Евро
90,2833 рубля
Юань
11,0929 рубля
Начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента инвесткомпании «Велес Капитал» Юрий Кравченко считает, что в начале февраля 2026 поддержку рублю обеспечивал низкий спрос на иностранную валюту со стороны бизнеса из-за геополитических рисков. Однако укрепление курса рубля замедлилось. В начале месяца курс был на уровне 75,7 рубля за доллар, 90,46 за евро и 10,87 за юань.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
Начать дискуссию