💲 Курс доллара, евро и юаня на 24 февраля 2026 года

На 24 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76,7 рубля, курс евро — 90,3.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 24 февраля 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 76,7519 рубля Евро 90,2833 рубля Юань 11,0929 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 24 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента инвесткомпании «Велес Капитал» Юрий Кравченко считает, что в начале февраля 2026 поддержку рублю обеспечивал низкий спрос на иностранную валюту со стороны бизнеса из-за геополитических рисков. Однако укрепление курса рубля замедлилось. В начале месяца курс был на уровне 75,7 рубля за доллар, 90,46 за евро и 10,87 за юань.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.