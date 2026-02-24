ОК БСН моб 3500
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 24 февраля 2026 года

Банк России установил курс доллара США 76,7 рубля, евро стоит 90,3.

На 24 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76,7 рубля, курс евро — 90,3.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 24 февраля 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

76,7519 рубля

Евро

90,2833 рубля

Юань

11,0929 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 24 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента инвесткомпании «Велес Капитал» Юрий Кравченко считает, что в начале февраля 2026 поддержку рублю обеспечивал низкий спрос на иностранную валюту со стороны бизнеса из-за геополитических рисков. Однако укрепление курса рубля замедлилось. В начале месяца курс был на уровне 75,7 рубля за доллар, 90,46 за евро и 10,87 за юань.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

