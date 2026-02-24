Депутат предлагает оставить режим НПД только для услуг физлицам и сдачи жилой и коммерческой недвижимости в аренду.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предлагает ограничить сферу применения самозанятости после завершения эксперимента в 2029 году.

Обращение он написал вице-премьеру Татьяне Голиковой и главе Минфина Антону Силуанову.

«Важно рассмотреть возможность ограничения применения специального режима исключительно услугами, оказываемыми только физическим лицам (услуги нянь, репетиторов, помощников по хозяйству и т.д.), а также дельностью, связанной с предоставлением жилой и коммерческой недвижимости в аренду», — написал Нилов.

Число самозанятых в России продолжает расти и сегодня составляет порядка 15 млн человек, говорится в письме. Поэтому вопрос перспектив правового режима после завершения эксперимента в 2029 году приобретает все большее социально-экономическое значение.

Но практика показала ряд системных проблем, в том числе злоупотребления со стороны работодателей, которые привлекают самозанятых, подменяя трудовые отношения гражданско-правовыми.

Кроме того, большинство самозанятых не формируют пенсионные права, а механизм добровольного страхования по болезни заработал только с 1 января 2026 года, добавил депутат.

Нилов предлагает уже сейчас запустить общественную и межведомственную дискуссию о продлении спецрежима в обновленном формате либо о параметрах нового механизма, который может заменить НПД после 2028 года.

Заблаговременное определение правовых рамок обеспечит плавный переход к новым условиям регулирования и снизит риски ухода части граждан в теневой сектор экономики.

Также предлагается рассмотреть вопрос о полноценной интеграции самозанятых в систему социального и пенсионного страхования с установлением соразмерных взносов в СФР, чтобы обеспечить людям базовые социальные гарантии и повысить устойчивость бюджетной системы.