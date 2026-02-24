Без раздолжнителей можно было бы избежать 60% банкротств в 2025 году

Число банкротств в 2025 году стало на 31,5% больше, чем в 2024 году.

В 2025 году больше 60% было можно было избежать, если бы заемщики не стали обращаться к раздолжнителям — компаниям, которые зарабатывают на том, что доводят клиентов до банкротства на обещаниях списать все долги.

Число банкротств в 2025 году достигло 568 тыс. человек, что на 31,5% больше 2024 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Федресурса.

Клиенты раздолжнителей рискуют не только лишиться возможности взять новые займы, но и столкнуться с серьезными проблемами. Например, при устройстве на работу, аренде квартиры, участии в бизнесе. Организации обещают списать долги и сохранить имущество, но это заранее нельзя гарантировать.

«Такие компании в своей рекламе часто говорят, что можно не платить по кредитам сразу после обращения к ним», — сказали в пресс-службе Центробанка.

Средний чек на услуги раздолжнителей составляет около 200 тыс. рублей, нередко такая сумма превышает размер самого долга. Банкротство оплачивают за счет нового кредита, а к его оформлению подталкивают сотрудники компании.

«Свыше 90% клиентов, прошедших процедуру банкротства, обращались к посредникам, и значительная часть из них сотрудничала именно с раздолжнителями», — сказали в ВТБ.

Спрос на такие услуги вызван агрессивной рекламой с обещанием полного избавления от долгов. О таких услугах слышали 74% россиян от 22 до 50 лет, но правильно оценить риски смогли только 19%.

Сейчас Госдума рассматривает законопроект, по которому при возникновении просрочки кредитор сначала должен предложить комплексное урегулирование, а взаимодействие между участниками будет идти через БКИ.

Кроме того, с 1 января 2026 года власти запретили недобросовестную рекламу раздолжнителей, которая вводит в заблуждение.