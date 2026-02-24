Сдаем бухотчетность и декларацию за 2025 год вместе: «Клерк» организовал офлайн-семинар с аудитором Эльвирой Митюковой в Москве!

18 марта 2026 года в Москве состоится авторский семинар Эльвиры Митюковой по формированию и сдаче годовой бухгалтерской отчетности и заполнению декларации по налогу на прибыль за 2025 год

2026 год принес масштабные изменения в налогообложение и бухгалтерский учет. Новое ФСБУ 4/2023, обновленная декларация по налогу на прибыль, запрет на перенос расходов, электронные документы и жесткие требования к инвентаризации.

На офлайн-семинаре «Декларация по налогу на прибыль и бухгалтерская отчетность за 2025 год» вы разберете все ключевые изменения, получите готовые алгоритмы для составления отчетности и снизите налоговые риски компании. Он состоится 18 марта 2026 года с 10:00 до 17:00 мск!

Адрес — Москва-сити, башня «Империя».

Как проходит семинар:

Живое общение, никаких записей. Можно и нужно задавать вопросы в процессе. Разбор ситуаций из практики участников. Кофе-брейк, неформальное общение с коллегами и экспертом.

Спикер — Эльвира Митюков, аудитор, к.э.н., член Комиссии по профессиональным квалификациям в области бухгалтерского учета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям). Эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер группы компаний «Академия успешного бизнеса». Лектор ИПБ России, спикер саммита ПМЭФ. Входит в ТОП-10 лучших лекторов России по версии журнала «Семинар для бухгалтера».

Ждем вас на офлайн-семинаре 18 марта 2026 года!