Импорт криптовалюты из ЕАЭС: нужно ли заявление о ввозе
Компания в январе 2026 года купила биткоины у импортера из страны ЕАЭС – Беларуси.
Криптовалюта НДС не облагается и освобождаются от налогообложения при ввозе в Россию. Но возник вопрос – нужно ли подавать заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и подавать подтверждающие документы в налоговую в течении 180 дней.
Биткоины не имеют вещественной формы. Из Белоруссии ничего не вывозили и ничего в Россию не ввозили. То есть не о чем подавать заявление, — пояснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Подтверждающие документы в срок 180 дней сдаются при экспорте для подтверждения нулевой ставки НДС, что тоже не применимо к этой ситуации.
На вопрос ответила эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.
