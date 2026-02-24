ОК УСН моб 3500
Импорт криптовалюты из ЕАЭС: нужно ли заявление о ввозе

Криптовалюта не имеет вещественной формы, поэтому в Россию не ввозили и подавать заявление не нужно.

Компания в январе 2026 года купила биткоины у импортера из страны ЕАЭС – Беларуси.

Криптовалюта НДС не облагается и освобождаются от налогообложения при ввозе в Россию. Но возник вопрос – нужно ли подавать заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и подавать подтверждающие документы в налоговую в течении 180 дней.

Биткоины не имеют вещественной формы. Из Белоруссии ничего не вывозили и ничего в Россию не ввозили. То есть не о чем подавать заявление, — пояснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Подтверждающие документы в срок 180 дней сдаются при экспорте для подтверждения нулевой ставки НДС, что тоже не применимо к этой ситуации.

На вопрос ответила эксперт по налогообложению и бухгалтерскому учету, главный эксперт консультаций «Клерка» Надежда Камышева.

