Изменения в налоговых проверках с 2026 года: новые полномочия и инструменты ФНС

В 2026 году в силу вступают важные нововведения в порядке проведения налоговых проверок, установленные законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Новые правила расширяют возможности налоговых органов, меняют сроки проверок и вводят цифровые форматы взаимодействия.

Согласно Федеральному закону от 28.11.2025 № 425-ФЗ, с 2026 года налоговая вправе осматривать территории и помещения, а также проводить выемку документов и предметов в рамках дополнительных мероприятий при рассмотрении материалов как выездной, так и камеральной налоговой проверки.

С проверкой может прийти не только сотрудники налоговой, в которую предоставляется отчетность, но и другой налоговый орган уполномоченным ФНС (даже из другого субъекта страны).

Уведомление об этом решении налогоплательщик получит в течение 5 рабочих дней от момента принятия решения по почте заказным письмом / в электронной форме по ТКС / через «Личный кабинет налогоплательщика» или Госуслуги.

Еще одно нововведение касается периода проведения проверки. С 2026 года выездная налоговая проверка может охватывать три календарных года, предшествующих году проверки, а также текущий год по налогам с коротким налоговым периодом (НДС, акцизы, игорный налог) по завершившимся периодам.

Усиливается электронное взаимодействие с ФНС — уведомление о вызове для дачи показаний может быть передано лично под расписку, направлено по почте заказным письмом, передано в электронной форме по ТКС или через «Личный кабинет налогоплательщика» или Госуслуги.

ФНС рекомендует бизнесу проверить учетные процессы, обеспечить готовность к электронному документообороту с налоговиками (электронную подпись и ЭДО), чтобы отвечать на запросы налоговой вовремя.

Как готовиться и проходить налоговые проверки в 2026 году без стресса и штрафов

Несмотря на регулярные инструкции от ФНС, защититься от претензий и дополнительных мероприятий на деле очень трудно.

На них вы узнаете, какие бывают требования ИФНС и чем они отличаются, в какие сроки надо отвечать на требования по разным основаниям, как отличить законное требование налоговой от незаконного. Получите готовые инструкции по действиям при получении требования и шаблоны ответов.

Новые знания помогут вам подготовиться и пройти выездную налоговую проверку, продумать тактику защиты прав налогоплательщика и оспаривания актов ФНС.

