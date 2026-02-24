Отзыв согласия на обработку персданных могут упростить

Предлагается обязанность операторов ПД давать пользователям возможность отзывать согласие в той же форме, в которой его давали.

Депутат Леонид Слуцкий предлагает законодательно закрепить обязанность операторов персданных предоставлять пользователям возможность отзывать согласие на обработку данных в той же форме, в которой оно было получено.

Обращение он направил главе Минцифры Максуту Шадаеву.

«Предлагается установить обязанность оператора персональных данных включать в содержание согласия на обработку данных информацию о порядке его отзыва. При этом должна иметься возможность отзыва согласия таким же способом, каким было получено согласие на обработку персональных данных», — написал парламентарий.

Действующее законодательство регулирует порядок получения согласия, но не обязывает операторов обеспечивать симметричную процедуру его отзыва, уточнил депутат.

«В результате для отзыва согласия, данного онлайн, гражданину часто требуется направлять официальное письмо в адрес организации, которое в большинстве случаев игнорируется. Это влечет дополнительные временные и материальные затраты и существенно затрудняет реализацию гражданином своих прав», — сказано в обращении.

По данным Роскомнадзора, в 2024 году было зафиксировано 135 утечек баз данных, затронувших свыше 710 млн записей о россиянах. А в 2025 году зафиксировано 118 случаев компрометации, в результате которых в открытый доступ попали более 52 млн записей.

Дополнительной проблемой Слуцкий назвал отсутствие на сайтах политик конфиденциальности, что ограничивает право пользователей на ознакомление с условиями обработки данных и затрудняет процедуру предоставления или отзыва согласия.

Предложенная мера позволит людям в удобной форме отзывать согласия на обработку персданных, особенно в ситуации, когда оно было предоставлено в электронной форме, считает депутат.

