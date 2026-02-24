В 2026 году изменились правила отправки формы ЕФС-1: отчетности стало меньше
Работодатели больше не заполняют данные в подразделах 1.1 и 1.2 формы ЕФС-1, напомнил СФР.
Изменения в порядок заполнения формы внесены Приказом Фонда от 17.11.2025 № 1462.
Так, не нужно подавать подраздел 1.1: «Сведения о трудовой (иной) деятельности» при переводе сотрудника:
на дистанционную (удаленную) работу, код «ДИСТ»;
на работу на дому, код «НДОМ».
Также больше не отправляют Подраздел 1.2 «Сведения о страховом стаже» с типом сведений «Назначение выплат по ОСС».
Раньше этот подраздел отправляли, если сотрудница подавала заявление на отпуск по беременности и родам и на отпуск по уходу за ребенком для учета стажа за период, по которому еще не наступил срок отчетности.
Изменения вступили в силу с 30 декабря 2025 года.
