В трудовых договорах нельзя прописывать штрафы для работников

Трудовое законодательство не предусматривает таких дисциплинарных мер как штрафы.

Работодатели не вправе штрафовать сотрудников, такие меры не предусмотрены трудовым законодательством.

Об этом сообщила старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения МГЮА Анастасия Колодяжная.

По ее словам, российский бизнес часто копирует с западных образов NDA – соглашения с работником о неразглашении конфиденциальной информации. При этом туда включают пункты, которые не работают в РФ, в том числе штрафы в трудовом договоре.

«Согласно действующему ТК, дисциплинарная ответственность может быть только в виде замечания, выговора и увольнения по соответствующему основанию ТК», — уточнила Колодяжная.

Кроме того, с 1 сентября 2025 действуют новые правила снижения премий сотрудников (изменения в ст. 135 ТК).

По новым нормам снижение не может приводить к уменьшению размера зарплаты более чем на 20%, напомнила эксперт.