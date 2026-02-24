Малые предприятия смогут проводить СОУТ в упрощенном порядке с 1 сентября 2026 года

Для проведения специальной оценки условий труда в упрощенном порядке станет больше видов деятельности, а также это смогут делать не только представители микробизнеса, но и малые предприятия.

С 1 сентября 2026 года у малых предприятий появится право на упрощенный порядок специальной оценки условий труда (СОУТ). Раньше это мог делать только микробизнес.

Кроме того, станет больше видов деятельности для проведения упрощенной СОУТ. Их будет 55: в перечень войдут различные виды розничной торговли, производство скоропортящихся продуктов и минеральных вод, пошив текстильных изделий и обуви и другие.

К малым предприятиям относятся организации с численностью сотрудников до 100 человек и годовым доходом до 800 млн рублей.

Упрощенная оценка труда позволяет работодателю самостоятельно оформить проверочный лист на каждое рабочее место без привлечения сторонней организации. В листе нужно заполнить, есть ли опасные и вредные факторы. Если они будут, то СОУТ придется проводить по общим правилам.

