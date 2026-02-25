Эксперт поможет сдать декларацию за 2025 год без ошибок

Новые лимиты УСН, НДС, переход на АУСН — разберем все, что важно в 2026 году и повлияет на вашу декларацию за 2025 год.

С 1 января 2026 вступили новые лимиты по УСН, а также новые правила работы с НДС на УСН. Многие компании перешли с УСН на АУСН или ОСНО.

На бесплатном вебинаре «УСН-2026 и как сдать декларацию за 2025 год без ошибок» разберем все важные изменения, а также вопросы формирования декларации по УСН за 2025 год. Он состоится 26 февраля в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1. Главные изменения УСН с 2026 года:

новые лимиты;

НДС;

отмена понижающих коэффициентов в некоторых регионахю

2. Декларация по УСН за 2025 год: на что обратить внимание в первую очередь,

изменения в перечне доходов и расходов на УСН.

3. Переход с УСН на АУСН и ОСНО.

4. Потеря права на УСН.

5. Декларации по УСН за 2025 год: план действий. Как проверить корректность данных.

Спикер — Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член Палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД/ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом.

Ждем вас на вебинаре 26 февраля в 11:00 мск!