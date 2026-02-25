Эксперт поможет сдать декларацию за 2025 год без ошибок
С 1 января 2026 вступили новые лимиты по УСН, а также новые правила работы с НДС на УСН. Многие компании перешли с УСН на АУСН или ОСНО.
На бесплатном вебинаре «УСН-2026 и как сдать декларацию за 2025 год без ошибок» разберем все важные изменения, а также вопросы формирования декларации по УСН за 2025 год. Он состоится 26 февраля в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
1. Главные изменения УСН с 2026 года:
новые лимиты;
НДС;
отмена понижающих коэффициентов в некоторых регионахю
2. Декларация по УСН за 2025 год: на что обратить внимание в первую очередь,
изменения в перечне доходов и расходов на УСН.
3. Переход с УСН на АУСН и ОСНО.
4. Потеря права на УСН.
5. Декларации по УСН за 2025 год: план действий. Как проверить корректность данных.
Спикер — Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член Палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД/ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом.
Ждем вас на вебинаре 26 февраля в 11:00 мск!
