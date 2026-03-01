❗ Больничные могут перестать облагаться НДФЛ

24 февраля 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому пособие по временной нетрудоспособности продолжительностью до 15 дней включительно не будут облагать НДФЛ. Потому что эта выплата «является не доходом, а компенсацией застрахованному лицу при наступлении страхового случая».

«Законопроектом предлагается не облагать налогом на доходы физических лиц пособия по временной нетрудоспособности продолжительностью не более чем 15 дней временной нетрудоспособности за период 6 месяцев в течении налогового периода», — сказано в пояснительной записке.

По данным на 25 апреля 2025 года, средняя длительность одного больничного составляет 15 дней. Показатель рассчитывается путем деления числа дней больничного в связи с заболеванием всех больных на число дней временной нетрудоспособности в связи с заболеванием одного больного.

Правительство поставило задачу до 2036 года задачу уменьшить суммарную продолжительность временной нетрудоспособности на 15%. То есть показатель должен снижаться в следующие несколько лет на 1-2,5%. Это позволит повысить эффективность и продуктивность труда.

Если законопроект примут, он вступит в силу не ранее месяца после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на доходы физических лиц.