Экспортный центр начнет принимать заявки на компенсацию затрат по сертификации продукции

До 30 марта 2026 года Российский экспортный центр будет принимать заявки на поддержку сертификации продукции отрасли беспилотных авиационных систем.

С 27 февраля 2026 года Российский экспортный центр запускает прием заявок на участие в программе господдержки по возмещению затрат на сертификацию промышленной продукции для внешних рынков. Он завершится 30 марта 2026 в 18:00 мск.

Программа позволит компаниям вернуть часть затрат на прохождение процедур оценки соответствия российской продукции требованиям зарубежных рынков. Всего в рамках проекта будет распределено 20 млн рублей. Эти деньги направят на поддержку сертификации продукции отрасли беспилотных авиационных систем.

«При этом экспортеры других отраслей промышленности также смогут сейчас подать заявку, которая будет рассмотрена в случае выделения на меру поддержки дополнительных лимитов бюджетных обязательств», — сказано на сайте центра.

Документы можно подать только в электронном виде через Государственную информационную систему промышленности.

Компания может подать только одну заявку, а получатель господдержки будет обязан увеличить количество сертификатов соответствия и обеспечить плановый объем реализации продукции до 31 декабря 2027 года.

Заявки рассмотрят до 20 апреля 2026 года, победители будут объявлены в течение 20 рабочих дней после рассмотрения.

Узнайте актуальные изменения во внешнеэкономической деятельности: смотрите запись вебинара «ВЭД – 2026: новые правила, налоги и проверки».