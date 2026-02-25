ВТБ внедрил вход в личный кабинет по биометрии

Чтобы дополнительно защитить банковское приложение или получить возможность в пару кликов снять блокировку аккаунта, клиенты ВТБ могут использовать вход в личный кабинет по снимку лица.

Клиенты с подтвержденной биометрией смогут войти в приложение ВТБ Онлайн по снимку лица. Это даст дополнительную защиту от несанкционированного доступа.

«Уже нескольких миллионов клиентов ВТБ сдали государственную биометрию и могут воспользоваться ее преимуществами — подтверждать крупные операции, входить в онлайн-банк, оплачивать проезд в метро и МЦК и многое другое», — сказано на сайте банка.

Чтобы сдать биометрию в офисе ВТБ, потребуется всего 10 минут, но это позволит защитить клиентов от мошенников.

У клиентов с биометрией показатель хищений со счетов составляет 0,0025%. Распознавание лица нельзя обмануть с помощью фотографии, видео или маски. Точность алгоритмов — 99,9%, заявляет банк.

Также биометрия позволит пользователям самостоятельно снять блокировку аккаунта, а если клиент сообщил мошеннику код доступа из СМС, то личный кабинет будет можно заблокировать по звонку в контакт-центр или в разделе «Безопасность» в приложении ВТБ Онлайн.

В таком случае все старые коды доступа сгорят, а мошенников выбросит из онлайн-банка. Клиент в пару кликов восстановит доступ к аккаунту с помощью биометрии.