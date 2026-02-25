Сервисы не смогут списывать деньги с отвязанных карт с 1 марта 2026 года

Если пользователь удалил данные о банковской карте из личного кабинета интернет-сервиса, продавец подписки не сможет автоматически продлить ее и списать деньги.

С 1 марта 2026 года вступит в силу Федеральный закон от 15.10.2025 № 376-ФЗ, по которому интернет-сервисы не смогут списывать деньги за продление своих подписок, если пользователь отвязал банковскую карту.

Цифровые сервисы не смогут использовать реквизиты банковских карт, которые отвязал пользователь. После удаления карты из личного кабинета платформа не сможет сделать автоматическое списание. Продавец цифровой подписки обязан обеспечить прием отказа от использования сохраненных реквизитов банковского счета при расчетах.

По мнению депутатов, изменения позволят сделать цифровую среду безопасной, ориентированной на человека и понятной. Пользователи смогут отказаться от ненужных сервисов, не теряя деньги.