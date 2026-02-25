Срок оспаривания сделок при банкротстве физлиц предлагают сократить

Действующий срок оспаривания в 3 года создает непрогнозируемые риски, поэтому предлагается уменьшить его до 1 года.

Депутат Михаил Делягин предлагает сократить до одного года срок оспаривания сделок при банкротстве физлиц.

Соответствующий законопроект внесен в Госдуму 24 февраля 2026 года.

Сейчас при банкротстве физлица его сделки, совершенные в течение трех лет до банкротства, могут быть оспорены и признаны арбитражным судом недействительными.

Это создает нарастающие и не поддающиеся прогнозированию риски, считает депутат.

«Для стабилизации рынка недвижимости и избавления граждан от избыточных опасений срок признания недействительными сделок физического лица безо всяких негативных последствий можно сократить до одного года перед его банкротством», — говорится в пояснительной записке.

По итогам 2025 года почти 568 тысяч человек были объявлены банкротами в судебном порядке, а еще 61,3 тысячи получили этот статус по внесудебной процедуре, уточняется в документе. Общее число физлиц-банкротов с 2015 года превысило 2,22 млн человек.

По данным ЦБ, доля проблемных кредитов в потребительском секторе за первые три квартала 2025 года выросла почти в полтора раза – до 12,9%. Это максимальный уровень с кризиса 2008 года и говорит о реальности угрозы дальнейшего роста числа банкротств, уверен автор инициативы.

Если закон примут, он вступит в силу с момента официальной публикации.