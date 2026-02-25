Минздрав поменяет правила оформления больничных

Во время отпуска по уходу за ребенком можно будет получить пособие по больничному, если родитель работает у другого страхователя.

Минздрав предлагает изменить правила оформления больничных: в период отпуска по уходу за ребенком родитель сможет получать пособие по временной нетрудоспособности, если работает в это время у другого страхователя.

Для этого из правил оформления больничного листа, утвержденных приказом Минздрава от 23 ноября 2021 г. № 1089н, предлагается исключить упоминания о работе на условиях неполного рабочего времени или на дому как обязательных для сохранения выплат в период отпуска по уходу за ребенком.

Это изменение позволит совмещать декретный отпуск с подработкой в других организациях, но без риска потери страхового обеспечения, говорится в проекте.

