❌ Если ИИС несколько, вычеты прекратятся после закрытия первого из них
ФНС разъяснила, останется ли право на налоговый вычет после закрытия одного из индивидуальных инвестиционных счетов.
Физлицо планирует открыть три ИИС-3 и не закрывать счета в течение установленного минимального срока.
Не потеряются ли вычеты на взнос по двум другим счетам, если закрыть один счет ИИС-3 после истечения 5-летнего срока владения им, спрашивают в чате ФНС.
После закрытия одного из счетов по истечении минимального срока прекращается предоставление вычета на долгосрочные сбережения по взносам на оставшиеся ИИС, которые были открыты к моменту закрытия указанного счета, ответили налоговики.
Это предусмотрено в пп. 2 п. 2 ст. 219.2 НК.
