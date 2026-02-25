КПП ОСНО моб
Индивидуальный инвестиционный счет

❌ Если ИИС несколько, вычеты прекратятся после закрытия первого из них

ФНС разъяснила, останется ли право на налоговый вычет после закрытия одного из индивидуальных инвестиционных счетов.

Физлицо планирует открыть три ИИС-3 и не закрывать счета в течение установленного минимального срока.

Не потеряются ли вычеты на взнос по двум другим счетам, если закрыть один счет ИИС-3 после истечения 5-летнего срока владения им, спрашивают в чате ФНС.

После закрытия одного из счетов по истечении минимального срока прекращается предоставление вычета на долгосрочные сбережения по взносам на оставшиеся ИИС, которые были открыты к моменту закрытия указанного счета, ответили налоговики.

Это предусмотрено в пп. 2 п. 2 ст. 219.2 НК.

