С 1 марта 2026 меняются правила расчета детских пособий

Засчитывать алименты будут не из МРОТ, а среднемесячной зарплаты по региону, размер которой больше МРОТ.

Меняются принципы назначения детских пособий, сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Так, с 1 марта 2026 года будет новый порядок расчета алиментов при оформлении единого пособия для семей с детьми. Органы соцзащиты будут ориентироваться не на МРОТ, а на среднемесячную зарплату по региону, что может повлиять на величину назначенного пособия.

«До сих пор, когда у семьи не было судебного решения или нотариального соглашения по алиментам, соцзащита считала их от МРОТ. С 1 марта 2026 года ориентир другой – среднемесячная зарплата по региону. Разница может быть существенной, потому что средняя зарплата в большинстве регионов заметно выше МРОТ в 27 093 рубля», — пояснил депутат.

То есть в доход семьи при оценке нуждаемости будут засчитывать больше. Для кого-то это может повлиять на право получения пособия.

«Сами алименты при этом не меняются, это касается только расчета для назначения единого пособия от государства», — отметил Говырин.

Второе изменение действует с начала 2026 года. Каждый трудоспособный член семьи должен иметь подтвержденный доход не менее восьми МРОТ за 12 месяцев. Исключения – инвалидность, пенсия по старости и другие уважительные причины.

Также он рассказал о повышении пенсий с 1 марта 2026.

Это коснется двух категорий граждан:

которым исполняется 80 лет;

кому впервые устанавливается инвалидность первой группы.

Для них фиксированная часть страховой пенсии удвоится и составит 19 169,38 руб. Перерасчет пройдет автоматически, никуда обращаться и ничего писать не нужно.

Это повышение не распространяется на получателей социальных пенсий, уточнил Говырин.