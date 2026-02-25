Для самозанятых таксистов предложили создать отдельный вид перевозок
Объединение самозанятых России (ОСР) предлагает правительству ввести в закон понятие «райдхелинг» — это пассажирские перевозки на личных автомобилях.
Райдхелинг станет отдельной услугой по перевозкам наряду с такси и каршерингом. Об этом пишет «Коммерсант».
«Идея логична и необходима. В России около 5 млн частных водителей против 1,5 млн профессиональных таксистов, но требования к ним одинаковы», — сказал основатель таксопарка Stax Станислав Еговцев.
Сейчас к самозанятым водителям и таксопаркам предъявляют одинаковые требования. Они должны быть в реестре, застрахованы и с пройденным предрейсовым осмотром. Однако модели работы у них разные: частники трудятся на себя без парка автомобилей и наемных сотрудников. Для большинства это не полноценное место работы, а подработка.
Чтобы создать параллельный режим для частных извозчиков, нужно серьезно доработать законодательство и четко разграничить критерии их деятельности.
Если условия работы для райдхелинга будут мягкими, то крупные перевозчики могут начать дробить бизнес, маскируясь под частников. Однако в службе заказа такси «Максим» так не считают, ведь у таксопарков есть свои преимущества, которые не хотелось бы потерять. Например, субсидии, парковки и возможность ездить по выделенным полосам.
