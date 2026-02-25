Минфин: можно ли учесть расходы на обучение – зависит от вида учебного заведения

Если сотрудник учится в образовательной некоммерческой организации с лицензией, расходы учесть можно для налога на прибыль. А иначе нет.

В письме от 15.01.2026 № 03-03-06/1/1304 Минфин рассказал об ограничениях для налога на прибыль в части учета расходов на обучение работников.

Согласно ст. 264 НК, можно учитывать расходы на обучение своих работников в базе налога на прибыль в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией.

Это расходы на обучение по основным профессиональным образовательным программам, основным программам профессионального обучения и дополнительным профпрограммам работников, если обучение — на основании договора с российской образовательной организацией, научной организацией либо иностранной образовательной компанией, имеющими право на ведение образовательной деятельности.

Согласно закону об образовании от 29.12.2012 № 273-ФЗ, образовательной считается некоммерческая организация, осуществляющая на основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана, уточнило ведомство.

Таким образом, расходы на обучение работников по договору, заключенному с другими российскими компаниями, имеющими право на ведение образовательной деятельности (кроме научных организаций), нельзя учитывать в расходах при налогообложении прибыли.

Читайте наш разбор — какие бывают рискованные ситуациии при учете расходов на обучение сотрудников.

