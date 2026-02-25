ФНС: когда изменится сальдо ЕНС, если налог к уменьшению больше платежа за 1 квартал 2026
Компания по итогам 9 месяцев 2025 года начислила авансовые платежи по налогу на прибыль на 4 квартал 2025 и 1 квартал 2026 года. 28 января 2026 подали годовую декларацию по налогу на прибыль с суммами налога к уменьшению.
Когда суммы к уменьшению должны отразиться на ЕНС, спросили налоговую службу: в момент сдачи годовой декларации, после ее камеральной проверки или 30 марта 2026 года.
При этом сумма к уменьшению перекрывает почти полностью авансы за 1 квартал 2026.
Если уточненная декларация представлена с уменьшением суммы налога к уплате, то сальдо единого налогового счета изменится по завершении камеральной проверки (ст. 11.3 НК), ответили налоговики.
