ФНС: когда изменится сальдо ЕНС, если налог к уменьшению больше платежа за 1 квартал 2026

Если уточненная декларация уменьшает налог к уплате – сальдо ЕНС изменится после ее камеральной проверки.

Компания по итогам 9 месяцев 2025 года начислила авансовые платежи по налогу на прибыль на 4 квартал 2025 и 1 квартал 2026 года. 28 января 2026 подали годовую декларацию по налогу на прибыль с суммами налога к уменьшению.

Когда суммы к уменьшению должны отразиться на ЕНС, спросили налоговую службу: в момент сдачи годовой декларации, после ее камеральной проверки или 30 марта 2026 года.

При этом сумма к уменьшению перекрывает почти полностью авансы за 1 квартал 2026.

Если уточненная декларация представлена с уменьшением суммы налога к уплате, то сальдо единого налогового счета изменится по завершении камеральной проверки (ст. 11.3 НК), ответили налоговики.

Смотрите новые правила-2026 зачета по ЕНС в нашем разборе.

Подробнее о том, как рассчитывать налоги и взносы по требованиям 2026 года, расскажем на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы освоите учет на ОСНО и спецрежимах, научитесь составлять отчетность по новым ФСБУ, сможете работать с кадрами и ЭДО.

Цена со скидкой 70%: 10 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 2 места по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.