Наличные деньги

Число поддельных купюр сократилось на 20% за 2025 год, но долларов это не касается

Количество подделок иностранной валюты выросло на 44% за счет фальшивых долларов США.

В 2025 году на 1 млн банкнот приходилась всего 1 фальшивка. За год число подделок в обращении стало меньше на 20%.

Центробанк обнаружил 6 565 поддельных купюр. Чаще всего подделывают банкноты крупных номиналов — 5 тыс. рублей (62%) и 1 тыс. (31%). На фальшивку легче нарваться в Центральном, Южном и Северо-Западном федеральных округах. Об этом сказано на сайте ЦБ.

На 44% выросло число поддельных банкнот иностранных государств. В основном на динамику повлияло увеличение количества фальшивых долларов США. Всего обнаружили 2 703 такие купюры.

Автор

Василий С

