Приставы не смогут взыскать денежную выплату ветеранов

Для поддержки и социальной защиты ветеранов в Госдуме предлагают расширить список выплат, на которые нельзя обратить взыскание. В перечень включат ежемесячную денежную выплату ветеранам.

24 февраля 2026 года депутаты и сенаторы внесли в Госдуму законопроект, по которому взыскание не может быть обращено на ежемесячную денежную выплату ветеранам.

В статье 101 закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» перечислены доходы, на которые не может быть обращено взыскание по исполнительному производству. Это денежные суммы, которые выплачивают в качестве возмещения вреда, причиненного здоровью, различные компенсационные и единовременные выплаты, социальные пособия, в том числе пособия гражданам, имеющим детей, средства материнского капитала и другие.

Авторы проекта решили дополнить этот перечень ежемесячной денежной выплатой ветеранам.

«Представляется, что принятие законопроекта будет способствовать укреплению социальной защищенности ветеранов», — сказано в пояснительной записке.

Законопроект сохранит возможность обратить взыскание на выплату ветеранам, если будут требования по алиментным обязательствам, о возмещении вреда жизни или здоровью, а также имущественного характера, возникшие в результате коррупционных правонарушений.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.