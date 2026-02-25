Предприниматели смогут размещать производства на точках международных маршрутов
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин будет помогать бизнесу перестраивать логистические маршруты. В перспективе будет можно строить производства на российской части международных маршрутов.
«Предприниматели смогут размещать производства на ключевых точках российской части международных маршрутов, чтобы снизить зависимость от подконтрольных недружественным государствам транзитных пунктов и, конечно, снизить риски и сократить расходы», — сказал Михаил Мишустин на выступлении с отчетом в Госдуме.
Сейчас власти помогают наладить поставки из России в глобальные транспортные коридоры по направления в Африку и Латинскую Америку. Мишустин назвал одной из актуальных задач переориентировать экспортные потоки, чтобы стимулировать российскую экономику.
Просто работает и не мешает жить. Лучше, чем у большинства банковских эквайрингов. Сижу на пейберст не первый месяц, ни разу в тех поддержку даже не писал, все как по маслу , думаю подключить его как основную платформу