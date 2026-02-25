Предприниматели смогут размещать производства на точках международных маршрутов

Чтобы эффективно переориентировать экспортные потоки, власти могут разрешить предприятиям работать на российской части международных логистических маршрутов.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин будет помогать бизнесу перестраивать логистические маршруты. В перспективе будет можно строить производства на российской части международных маршрутов.

«Предприниматели смогут размещать производства на ключевых точках российской части международных маршрутов, чтобы снизить зависимость от подконтрольных недружественным государствам транзитных пунктов и, конечно, снизить риски и сократить расходы», — сказал Михаил Мишустин на выступлении с отчетом в Госдуме.

Сейчас власти помогают наладить поставки из России в глобальные транспортные коридоры по направления в Африку и Латинскую Америку. Мишустин назвал одной из актуальных задач переориентировать экспортные потоки, чтобы стимулировать российскую экономику.