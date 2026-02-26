🎓 Налоговые инспекторы помогают школьникам подготовиться к ЕГЭ

Налоговики рассказывают старшеклассникам о налоговых льготах и вычетах для подготовки к ЕГЭ по обществознанию, эти темы включены в задания. Поэтому для подготовки приглашают представителей УФНС, сами школьные преподаватели «не тянут».

Например, в рамках подготовки к ЕГЭ выпускники костромской школы № 11 узнали о налоговых льготах и вычетах.

Эта тема второй год подряд включена в задания для итоговой аттестации, причем знания статей НК недостаточно: нужно понять, как применять их в реальной жизни. Поэтому для подготовки к ЕГЭ по обществознанию пригласили специалистов налоговой службы.

Замначальника отдела оказания госуслуг УФНС по Костромской области Надежда Рябова рассказала, как устроена система налоговых льгот и вычетов.

На федеральном, региональном и местном уровнях предусмотрены налоговые льготы для ряда категорий граждан – право на частичное или полное освобождение от уплаты налогов. Например, пенсионеры, инвалиды, участники СВО не платят налог на имущество физлиц на один объект каждого вида – дом, квартиру, гараж.

У каждого плательщика НДФЛ есть налогооблагаемая база – сумма доходов за год, с которых удержан налог, пояснила Рябова. Кроме зарплаты, это может быть доход от продажи или аренды имущества, процентов от банковских вкладов. Уплаченный в бюджет НДФЛ можно вернуть через различные виды налоговых вычетов.

Социальные вычеты предоставляют по расходам на обучение, лечение, приобретение лекарств и другие социально значимые цели. Имущественные налоговые вычеты можно оформить при продаже, покупке, строительстве жилья, приобретении земельного участка.

Налоговые вычеты предоставляются только налоговым резидентам РФ – тем, кто находится на территории России не менее 183 дней в году. При этом должен быть доход, с которого удержан НДФЛ.

Сегодня для оформления налоговых льгот или вычетов не нужно лично обращаться в налоговую службу. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Получить логин и пароль от ЛК можно в налоговой, МФЦ или пройти регистрацию через Госуслуги.