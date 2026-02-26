При дарении квартиры от матери сыну может быть налог: пример от УФНС

С продажи подаренной родственником квартиры нужно платить НДФЛ, если не соблюден минимальный срок владения. Он начнет считаться с даты госрегистрации прав, даже если сделка между близкими родственниками.

УФНС рассказало о некоторых ситуациях с дарением недвижимости, когда участникам сделки придется уплатить налог.

У матери и сына по 1/2 доли в квартире, в 2016 году мать дарит свою долю сыну, который становится полным собственником, а в 2024 он дарит ей обратно всю квартирую. Юридически такой подарок — новое приобретение, дата регистрация прав у матери будет — 2024 год. Если она решит продавать недвижимость в 2025 году, то минимальный срок владения 3 года не будет соблюден.

Это значит, что в 2026 году ей будет нужно подать декларацию 3-НДФЛ за 2025 год и уплатить налог от продажи. Причем даже если сделка была между близкими родственниками.

«Подарок — это всегда хорошо. Но если есть планы продать жилье в ближайшие годы, стоит заранее изучить налоговое законодательство, чтобы понимать, нужно или нет заплатить налог», — сказано на сайте ФНС.

Чтобы избежать вопросов о родственном статусе человека, которому подарили недвижимость (по фамилиям это не всегда понятно), в ИФНС на следующий год налоговики советуют подать:

свидетельство о рождении внука, его матери или отца — если имущество подарено бабушкой, дедушкой;

для матери при изменении фамилии — свидетельство о заключении брака.

Когда же подарок (недвижимость, авто) передан другом, коллегой или дальним родственником, налог 13% (15%) будет.

Налоговики советуют при любых сомнениях в сделках купли-продажи или дарения консультироваться с представителями налоговой службы.