При дарении квартиры от матери сыну может быть налог: пример от УФНС
УФНС рассказало о некоторых ситуациях с дарением недвижимости, когда участникам сделки придется уплатить налог.
У матери и сына по 1/2 доли в квартире, в 2016 году мать дарит свою долю сыну, который становится полным собственником, а в 2024 он дарит ей обратно всю квартирую. Юридически такой подарок — новое приобретение, дата регистрация прав у матери будет — 2024 год. Если она решит продавать недвижимость в 2025 году, то минимальный срок владения 3 года не будет соблюден.
Это значит, что в 2026 году ей будет нужно подать декларацию 3-НДФЛ за 2025 год и уплатить налог от продажи. Причем даже если сделка была между близкими родственниками.
«Подарок — это всегда хорошо. Но если есть планы продать жилье в ближайшие годы, стоит заранее изучить налоговое законодательство, чтобы понимать, нужно или нет заплатить налог», — сказано на сайте ФНС.
Чтобы избежать вопросов о родственном статусе человека, которому подарили недвижимость (по фамилиям это не всегда понятно), в ИФНС на следующий год налоговики советуют подать:
свидетельство о рождении внука, его матери или отца — если имущество подарено бабушкой, дедушкой;
для матери при изменении фамилии — свидетельство о заключении брака.
Когда же подарок (недвижимость, авто) передан другом, коллегой или дальним родственником, налог 13% (15%) будет.
Налоговики советуют при любых сомнениях в сделках купли-продажи или дарения консультироваться с представителями налоговой службы.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, не поняла в Трибуне про указаны три тарифа: месяц, 3 месяца, год. Это все понятно. А по количеству публикаций в период покупки абонемента ограничения есть?