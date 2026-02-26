📅 Некоторые пенсионеры досрочно получат выплаты в марте 2026 года

В 2026 году 8 марта выпадает на воскресенье, поэтому выходные будут перенесены и продлятся с 7 по 9 марта. Если день получения пенсии придется на эти дни, выплаты доставят досрочно.

«Допускается доставка не ранее чем за 3 дня до установленной даты. Это касается прежде всего тех, кто получает пенсию через почту или доставочную организацию, потому что там выплата привязана к конкретному дню по графику, обычно в период с 3 по 25 число месяца», — сказал член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Пенсионерам, которые получают средства на банковскую карту, пенсию зачислят в срок. Однако при почтовой доставке работник почты может принести пенсию на несколько дней раньше. График определяют региональные отделения Социального фонда.