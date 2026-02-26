❌ Особых условий ИП и микропредприятиям по льготе НДС общепиту не установлено

Льгота для общепита применяется при выполнении условий по профильному доходу и зарплатам, а исключений нет.

Налоговая служба ответила на вопрос по освобождению от НДС общепита.

ИП продает кофе, чай и пирожные, сам стоит за прилавком, сотрудников нет. Доход превысил 20 млн рублей. Кофейня находится в ЯНАО, где среднемесячная зарплата – почти 82 тыс. рублей. И если будет сотрудник, ИП не сможет попасть под льготу, так как в микропредприятиях нет таких зарплат.

Может быть для ИП и микропредприятий льгота считается по-другому? — спрашивает ИП в чате ФНС.

Льгота применяется при выполнении условий, установленных подп. 38 п. 3 ст.149 НК. При этом особых условий для ИП и микропредприятий не установлено, уточнили налоговики.