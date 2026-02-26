КПП ЗП моб
🔴 Вебинар: УСН-2026 и как сдать декларацию за 2025 год без ошибок →
Налоговые льготы по НДС

❌ Особых условий ИП и микропредприятиям по льготе НДС общепиту не установлено

Льгота для общепита применяется при выполнении условий по профильному доходу и зарплатам, а исключений нет.

Налоговая служба ответила на вопрос по освобождению от НДС общепита.

ИП продает кофе, чай и пирожные, сам стоит за прилавком, сотрудников нет. Доход превысил 20 млн рублей. Кофейня находится в ЯНАО, где среднемесячная зарплата – почти 82 тыс. рублей. И если будет сотрудник, ИП не сможет попасть под льготу, так как в микропредприятиях нет таких зарплат.

Может быть для ИП и микропредприятий льгота считается по-другому? — спрашивает ИП в чате ФНС.

Льгота применяется при выполнении условий, установленных подп. 38 п. 3 ст.149 НК. При этом особых условий для ИП и микропредприятий не установлено, уточнили налоговики.

Автор

Василий С

Как использовать Трибуну и Блоги на 101%

Добавили новый функционал в трибуну, теперь можно заставить свои посты работать ещё эффективнее чем раньше — краткая инструкция к действию.

Как использовать Трибуну и Блоги на 101%
8
Ольга Ульянова

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, не поняла в Трибуне про указаны три тарифа: месяц, 3 месяца, год. Это все понятно. А по количеству публикаций в период покупки абонемента ограничения есть?

Начать дискуссию

ГлавнаяШкола