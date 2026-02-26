❌ Особых условий ИП и микропредприятиям по льготе НДС общепиту не установлено
Налоговая служба ответила на вопрос по освобождению от НДС общепита.
ИП продает кофе, чай и пирожные, сам стоит за прилавком, сотрудников нет. Доход превысил 20 млн рублей. Кофейня находится в ЯНАО, где среднемесячная зарплата – почти 82 тыс. рублей. И если будет сотрудник, ИП не сможет попасть под льготу, так как в микропредприятиях нет таких зарплат.
Может быть для ИП и микропредприятий льгота считается по-другому? — спрашивает ИП в чате ФНС.
Льгота применяется при выполнении условий, установленных подп. 38 п. 3 ст.149 НК. При этом особых условий для ИП и микропредприятий не установлено, уточнили налоговики.
