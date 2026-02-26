💲 Курс доллара, евро и юаня на 26 февраля 2026 года

На 26 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76,5 рубля, курс евро — 90,3.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 26 февраля 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 76,4678 рубля Евро 90,3211 рубля Юань 11,1187 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 26 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

Эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер заметил, что рубль остается дорогим на фоне высоких ставок фондирования и массированных продаж валюты из резервов. Тогда как курсы иностранных валют сейчас на многолетнем дне и в области низкой волатильности.

