Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 26 февраля 2026 года

Банк России установил курс доллара США 76,5 рубля, евро стоит 90,3.

На 26 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76,5 рубля, курс евро — 90,3.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 26 февраля 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

76,4678 рубля

Евро

90,3211 рубля

Юань

11,1187 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 26 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

Эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер заметил, что рубль остается дорогим на фоне высоких ставок фондирования и массированных продаж валюты из резервов. Тогда как курсы иностранных валют сейчас на многолетнем дне и в области низкой волатильности.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

Автор

Василий С

