💲 Курс доллара, евро и юаня на 26 февраля 2026 года
На 26 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 76,5 рубля, курс евро — 90,3.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 26 февраля 2026 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
76,4678 рубля
Евро
90,3211 рубля
Юань
11,1187 рубля
Эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер заметил, что рубль остается дорогим на фоне высоких ставок фондирования и массированных продаж валюты из резервов. Тогда как курсы иностранных валют сейчас на многолетнем дне и в области низкой волатильности.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, не поняла в Трибуне про указаны три тарифа: месяц, 3 месяца, год. Это все понятно. А по количеству публикаций в период покупки абонемента ограничения есть?