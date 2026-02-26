В России предлагают ввести налог на безопасность

Чтобы усилить систему видеонаблюдения, быстрее ловить преступников и предотвращать теракты, в стране предлагают установить новый налог в размере 2 тысяч рублей.

Общественный деятель Вадим Попов предлагает ввести налог на безопасность из-за участившихся терактов.

Полученные деньги направят на развитие системы видеонаблюдения в Москве и регионах, чтобы быстрее ловить преступников.

«Целесообразно ввести небольшой общественный налог на создание необходимой инфраструктуры. Важно заранее пресечь участившиеся случаи нападения и пропаж детей, подрывов сотрудников ГИБДД и генералов», — сказал Вадим Попов.

Согласно предложению, сумма налога будет не больше 2 тыс. рублей. Это не создаст дополнительную нагрузку на россиян.

В 2025 году по всей России установили 12 млн камер видеонаблюдения. Каждая третья задействована в системе распознавания лиц.