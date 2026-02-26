👀 Минфин (!) выпустил письмо про самостоятельность и независимость судов

На «Клерке» можно комментировать не только новости и посты/блоги, но и нормативку, иные документы в нашей справочно-правовой системе.

20 февраля 2026 года в СПС «Клерка» появилось необычное письмо Минфина от 16.12.2025 № 05-07-12/122439 о рассмотрении и обжаловании судебных решений.

К сожалению, в письме нет самого вопроса к Минфину, но явно налогоплательщик недоволен решением или решениями судов по его налоговому вопросу. Но известно, что к запросу были приложены материалы, из которых Минфин понял, что фактические обстоятельства рассматривались в рамках судебного процесса.

Департамент финансовой политики Минфина не стал вдаваться в детали налогового спора, а напомнил про классический принцип разделения властей и независимость судов:

«При этом согласно части первой статьи 120 Конституции Российской Федерации судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону. Самостоятельность и независимость судебной власти от законодательной и исполнительной властей также установлены частью 2 статьи 1 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации"», — пишет Минфин.

И заключил, что в этой связи рассмотрение и обжалование судебных решений происходит в суде вышестоящей инстанции в установленном законом порядке.

Также ведомство напомнило, что не разъясняет законодательство РФ, практику его применения, в том числе нормативных актов Министерства, толкование норм, терминов и понятий, не рассматривает по существу обращения по проведению экспертиз договоров, учредительных и иных документов организаций, а также по оценке конкретных хозяйственных ситуаций.

Среди нашей аудитории нашлись несогласные с игнорированием Минфином вопроса налогоплательщика. Вот их комментарии под документом:

Комментарии под письмом Минфина. Источник.

Но формально Минфин прав: как исполнительная власть он не стал вмешиваться и комментировать решения судебной власти. Тем более, скорее всего его представители (или ФНС) могли участвовать в этих судах.

Вывод: можно не тратить время на жалобы в адрес Минфина и ФНС по поводу решений судов и их обжалования.