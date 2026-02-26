⚡️ Итоги дня: 40% россиян не готовы тратить накопления, шаурма подорожает на 20%, Потанин хотел бы купить Ozon или Wildberries, пенсионеров научат пользоваться ИИ

Китайцы взвинтили цены на оптоволокно для российских покупателей в 2,5-4 раза. Из-за этого сильно подорожает интернет в России.

Более 40% россиян психологически не готовы тратить свои накопления. Регулярно откладывают деньги на черный день 62%, но при этом 41% из них не готовы их тратить, даже когда он наступит.

Курорт Сочи столкнулся со снижением спроса со стороны туристов. В январе-феврале бронирования сократились, по оценкам некоторых участников рынка до 30%. Это связано с ухудшением транспортной доступности из-за частых атак БПЛА.

Шаурма подорожает на 20% из-за роста цен на сырье: курица выросла в цене примерно на 25%, говядина — на 30%, а лаваш — на 15%. Рост коммуналки в среднем составил 12%.

Российские банки в 2025-2026 годах существенно увеличили закупки специализированного оборудования, необходимого для выполнения требований силовых ведомств и включения в белые списки Минцифры.

Владелец «Интерроса» Владимир Потанин заявил, что хотел бы купить Ozon или Wildberries, но нет предложений. Также он сказал, что остальные небольшие маркетплейсы, скорее всего, «не выдержат конкуренции и будут сворачиваться».

Российские винодельни в 2025 году посетили более 1 млн человек. В Минсельхозе считают, что интерес к таким местам в ближайшие годы будет только расти.

В 2027 году появится новый ГОСТ на пиво. Он четко пропишет, какой именно продукт имеет право называться пивом. Доля солода в пиве должна составлять не менее 80%, а доля несоложеного сырья не должна превышать 20%, из которых лишь 2% могут приходиться на сахаросодержащие продукты.

Россияне сократили расходы на косметику и продукции ухода: по итогам 2025 года натуральные продажи средств для лица в магазинах снизились в сравнении с 2024-м на 6,3%, для бритья — на 5,2%, а товаров для ухода за полостью рта — на 3,5%.

Томские ученые разработали новый компонент на основе диоксида церия, увеличивающий солнцезащитную и антиоксидантную активность косметики. Разработка не только защищает от ультрафиолета, но также замедляет старение, нейтрализуя свободные радикалы.

В России зарегистрировали отечественный аналог хирургического робота «да Винчи», его будут отправлять в те медицинские учреждения, где применяются высокие медтехнологии.

Проект мэра Москвы «Московское долголетие» научит пенсионеров пользоваться нейросетями. Организаторы уверены, что спустя всего четыре занятия Алиса AI станет правой рукой столичных долгожителей.

Из Москвы в Санкт-Петербург можно будет доехать за 1 тыс. рублей. РЖД начали распродавать билеты со скидкой до конца апреля 2026 года. Билеты в эконом-класс Сапсана стоят от 2 028 рублей, сидячие места поездов Аврора — от 1 200 рублей, а в вагонах второго класса поездов Невский экспресс — от 960 рублей.