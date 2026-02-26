КПК Общ моб
🔴 Вебинар: АУСН – 2026: разбор полетов, ошибки, сверки с ФНС и алгоритмы спасения →
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: 40% россиян не готовы тратить накопления, шаурма подорожает на 20%, Потанин хотел бы купить Ozon или Wildberries, пенсионеров научат пользоваться ИИ

Подготовили обзор главных событий дня — 26 февраля 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Китайцы взвинтили цены на оптоволокно для российских покупателей в 2,5-4 раза. Из-за этого сильно подорожает интернет в России.

  • Более 40% россиян психологически не готовы тратить свои накопления. Регулярно откладывают деньги на черный день 62%, но при этом 41% из них не готовы их тратить, даже когда он наступит.

  • Курорт Сочи столкнулся со снижением спроса со стороны туристов. В январе-феврале бронирования сократились, по оценкам некоторых участников рынка до 30%. Это связано с ухудшением транспортной доступности из-за частых атак БПЛА.

  • Шаурма подорожает на 20% из-за роста цен на сырье: курица выросла в цене примерно на 25%, говядина — на 30%, а лаваш — на 15%. Рост коммуналки в среднем составил 12%.

  • Российские банки в 2025-2026 годах существенно увеличили закупки специализированного оборудования, необходимого для выполнения требований силовых ведомств и включения в белые списки Минцифры.

  • Владелец «Интерроса» Владимир Потанин заявил, что хотел бы купить Ozon или Wildberries, но нет предложений. Также он сказал, что остальные небольшие маркетплейсы, скорее всего, «не выдержат конкуренции и будут сворачиваться».

  • Российские винодельни в 2025 году посетили более 1 млн человек. В Минсельхозе считают, что интерес к таким местам в ближайшие годы будет только расти.

  • В 2027 году появится новый ГОСТ на пиво. Он четко пропишет, какой именно продукт имеет право называться пивом. Доля солода в пиве должна составлять не менее 80%, а доля несоложеного сырья не должна превышать 20%, из которых лишь 2% могут приходиться на сахаросодержащие продукты.

  • Россияне сократили расходы на косметику и продукции ухода: по итогам 2025 года натуральные продажи средств для лица в магазинах снизились в сравнении с 2024-м на 6,3%, для бритья — на 5,2%, а товаров для ухода за полостью рта — на 3,5%.

  • Томские ученые разработали новый компонент на основе диоксида церия, увеличивающий солнцезащитную и антиоксидантную активность косметики. Разработка не только защищает от ультрафиолета, но также замедляет старение, нейтрализуя свободные радикалы.

  • В России зарегистрировали отечественный аналог хирургического робота «да Винчи», его будут отправлять в те медицинские учреждения, где применяются высокие медтехнологии.

  • Проект мэра Москвы «Московское долголетие» научит пенсионеров пользоваться нейросетями. Организаторы уверены, что спустя всего четыре занятия Алиса AI станет правой рукой столичных долгожителей.

  • Из Москвы в Санкт-Петербург можно будет доехать за 1 тыс. рублей. РЖД начали распродавать билеты со скидкой до конца апреля 2026 года. Билеты в эконом-класс Сапсана стоят от 2 028 рублей, сидячие места поездов Аврора — от 1 200 рублей, а в вагонах второго класса поездов Невский экспресс — от 960 рублей.

  • В Иркутске карманник украл 3 млн рублей у женщины, которая везла наличные мошенникам.

Автор

Комментарии

1
  • Вера Ревина

    цены на интернет (которые еле-еле работает) итак выросли, а станут еще выше. ну ничего, россияне закусят дорогущей шаурмой и еще немножечко потерпят

ГлавнаяШкола