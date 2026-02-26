ФНС объяснила, как считать годовой доход-2025 для налоговой базы по НДФЛ

В расчете НДФЛ не участвуют доходы самозанятого.

Налогоплательщик обратился в чат ФНС за помощью в расчете НДФЛ.

Есть годовой доход: зарплата + доход самозанятого + проценты от вкладов + доходы с биржи. Если все это превысит 2,4 млн – ФНС начислит дополнительный налог? — спрашивает пользователь.

В расчете НДФЛ не участвуют доходы самозанятого, а только доходы, облагаемые НДФЛ, пояснили налоговики.

Для лимита 2,4 млн руб. налоговики суммируют не все доходы, облагаемые НДФЛ, а в разрезе налоговых баз.

Например, зарплату не суммируют с дивидендами и процентами по вкладам, потому что это разные налоговые базы. Перечень налоговых баз по НДФЛ на 2026 год смотрите здесь.