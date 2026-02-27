🌹 Назвали самые удачные и неудачные подарки к 8 Марта
Россияне рассказали, какие подарки к 8 Марта считают наиболее уместными и неуместными.
Самым удачным вариантом подарка на 8 Марта мужчины и женщины назвали цветы — 47% выбрали этот вариант.
На втором месте – ювелирные украшения и бижутерия (41%), на третьем – косметика и парфюмерия (34%).
Также мужчины выбрали деньги (25%) и подарочный сертификат в СПА или салон красоты (22%).
Молодежь 18-24 лет также считает хорошим подарком на 8 Марта шоколад и конфеты (25%), одежду или аксессуары (24%) и книги (12%).
Но большинство опрошенных назвали книги неудачным подарком (32%).
Около 90% россиян готовы дарить что-то брендовое и дорогое, но купленное с рук в хорошем состоянии.
Такие результаты в ходе опроса получили аналитики Авито.
