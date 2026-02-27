Какие расходы могут учесть майнеры: разъяснение налоговиков

Физлица, которые занимаются майнингом, могут учесть подтвержденные расходы на покупку оборудования, оплату электричества и аренду помещения.

ФНС напомнила, что ИП и физлица могут уменьшить доходы от майнинга в целях налогообложения на следующие суммы:

Физические лица — на сумму имущественного вычета в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с майнингом. Можно учесть расходы на покупку оборудования для майнинга, оплату электроэнергии для майнинга, аренду помещения.

ИП — на сумму профессионального налогового вычета в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов.

Датой получения дохода признается момент возникновения права распоряжаться цифровой валютой. Стоимость криптовалюты определяют по рыночной котировке на дату фактического получения.

Физлица могут добывать цифровую валюту без включения в реестр майнеров, но им запрещено превышать лимиты энергопотребления в 6 тыс. киловатт-часов в месяц. Если потребление будет больше, нужно зарегистрироваться как ИП или юрлицо и попасть в реестр майнеров.