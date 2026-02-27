ФНС: нужно ли вычитать из стоимости проживания льготника сумму турналога

Услуги льготным категориям не включаются в базу по туристическому налогу.

Обязана ли гостиница вычитать сумму налога из стоимости проживания гостя, относящегося к льготной категории. И можно ли отказать в предоставлении льготы, спросили в чате ФНС.

«В соответствии с п. 2 ст. 418.4 НК, в налоговую базу по туристическому налогу не включается стоимость услуги по временному проживанию, оказываемой отдельным категориям физических лиц», — ответили налоговики.

Но при этом обязательное условие – предоставление документов, подтверждающих право на льготу.

А порядок установления или уменьшения стоимости гостиничного номера НК не регулирует, добавили представители ФНС.