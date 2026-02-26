Как избежать задвоения дохода на АУСН в 2026 году

С 1 января 2026 года количество организаций и ИП на АУСН выросло более чем в пять раз. Чтобы снизить риск уплаты НДС на УСН, многие предприниматели выбрали для себя новый налоговый режим. Однако у автоУСН есть свои минусы, один из главных — ошибки в определении налоговой базы банком. Рассказываем, как избежать ошибок и переплат.

С 2026 года предприниматели с годовым доходом 20-60 млн рублей выбрали применять АУСН, чтобы легально не платить НДС. Однако на новом режиме они столкнулись с проблемой формирования данных для расчета налога.

В декабре 2025 года АУСН применяли 40 тыс. компаний, а к середине января 2026 их стало уже около 250 тыс.

Если при УСН предприниматель сам считает размер отчислений на основании своей отчетности, то при АУСН показатели определяют налоговики по данным от банков, фискальных операторов и онлайн-касс.

В начале 2026 года у пользователей личных кабинетов АУСН не отображались операции, данные с касс не передавались, а банковские сервисы нестабильно работали. Ошибки также встречались в операциях по возмещению и возвратам денежных средств. Если оплата идет по безналу и деньги поступают на счет предпринимателя, то банк должен распознавать эти операции как «неналоговую базу». Эта разметка корректная и исключает задвоение дохода. Однако банки могут некорректно распознать операцию. В таком случае клиенту придется самостоятельно вносить изменения, которые банк передаст ФНС не позднее следующего дня.

Чтобы расчет был правильным, нужно успеть скорректировать разметку до 7 числа следующего месяца. Если же компания обнаружит и исправит ошибку позже, перерасчет сделают одновременно с расчетом налога за период, когда внесли исправление.

С какими рисками может столкнуться бизнес на АУСН в 2026 году и как их избежать

