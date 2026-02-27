💐 Таможня оформляет 350 тонн цветов в сутки перед 8 Марта: почем одна роза

Всего с 1 по 25 февраля 2026 в Россию ввезли почти 9 тысяч тонн цветочной продукции. Средняя стоимость розы после таможенного оформления — 42 рубля.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) рассказали, что перед 8 Марта в Россию ввозят больше 350 тонн цветов ежесуточно.

«В феврале среднесуточное количество оформляемой таможенниками цветочной продукции увеличилось на 75% по сравнению с январем и превысило 350 тонн», — сказали в пресс-службе ФТС.

С 1 февраля по 25 февраля 2026 года в Россию ввезли 8,8 тыс. тонн цветочной продукции. После таможенного оформления средняя стоимость розы составляет 42 рубля за единицу. Однако итоговая цена для потребителя может отличаться в зависимости от места и величины цветов.

В основном ввозят розы (45%), хризантемы (20%) и гвоздики (7%). Поставки идут из Эквадора (41%), Нидерландов (32%), Колумбии (9%) и Кении (8%).

Больше всего цветов декларируют в Московской (5,9 тыс. тонн) и Северо-Западной электронной таможне (5,8 тыс. тонн).

С начала 2026 года объем задекларированных свежих цветов превысил 14,9 тыс. тонн, а общая стоимость — 112 млн долларов.

