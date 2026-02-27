Информация ФССП о долгах войдет в кредитную историю — Госдума приняла законопроект

Чтобы банки всесторонне оценивали финансовые возможности заемщиков, депутаты решили передавать в бюро кредитных историй сведения о долгах россиян.

26 февраля 2026 года депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, по которому сведения ФССП будут включены в кредитную историю.

В частности, приставы начнут передавать в бюро кредитных историй информацию о долгах по алиментам, оплате жилья, коммунальных услуг и связи.

«Задолженность по исполнительным производствам может быть существенной, в связи с чем включение в состав сведений, содержащихся в кредитных историях субъектов, сведений из банка данных позволит повысить осведомленность кредиторов о долговой нагрузке заемщиков и окажет положительный эффект при проведении кредиторами оценки заемщиков и принятии решений о предоставлении займов», — сказано в пояснительной записке.

БКИ будут самостоятельно получать информацию о долгах россиян, сведения о взыскателях и датах прекращения производства.

Ожидается, что изменения позволят кредитным организациям лучше оценивать финансовое состояние заемщика.

В случае принятия закон вступит в силу через год после официального опубликования.

