📄 Сведения о банковских счетах можно получить по двум формам справок
Для получения сведений необходимо в разделе «Сведения о счетах физических лиц» сформировать запрос, он должен быть подписан электронной подписью. Если у нет ЭП, сервис перенаправит за ее получением.
При подготовке запроса следует указать желаемую справку:
форма 9Ф – для открытых счетов;
форма 67Ф – для всех счетов.
Данные о счетах формируются в форматах pdf или xml.
УФНС уточняет, что на полученном документе будет визуализация усиленной квалифицированной электронной подписи, которая равнозначна собственноручной подписи должностного лица налогового органа, заверенной печатью.
Также сведения о банковских счетах можно получить в мобильном приложении «Налоги ФЛ» в разделе «Банковские счета».
