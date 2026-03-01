📄 Сведения о банковских счетах можно получить по двум формам справок

В личном кабинете налогоплательщика физическое лицо может получить данные о своих счетах в банках, в том числе вкладах и электронных средствах платежа.

Для получения сведений необходимо в разделе «Сведения о счетах физических лиц» сформировать запрос, он должен быть подписан электронной подписью. Если у нет ЭП, сервис перенаправит за ее получением.

При подготовке запроса следует указать желаемую справку:

форма 9Ф – для открытых счетов;

форма 67Ф – для всех счетов.

Данные о счетах формируются в форматах pdf или xml.

УФНС уточняет, что на полученном документе будет визуализация усиленной квалифицированной электронной подписи, которая равнозначна собственноручной подписи должностного лица налогового органа, заверенной печатью.

Также сведения о банковских счетах можно получить в мобильном приложении «Налоги ФЛ» в разделе «Банковские счета».