Есть три основные условия, чтобы выставлять и получать электронные счета-фактуры

Электронные счета-фактуры через оператора ЭДО выставляют во всех случаях, когда стороны согласны на обмен ими и у них есть для этого совместимые технические средства, если иное не предусмотрено ст. 169 НК РФ.

Налоговики напомнили условия, которые нужно выполнить, чтобы выставлять и получать электронные счета-фактуры через оператора электронного документооборота (ЭДО):

Этап Что сделать 1 Заключить договор с оператором ЭДО, через которого будут выставляться и получаться счета-фактуры (п. 3 Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме, утв. приказом Минфина № 14н от 05.02.2021). 2 Предоставить оператору заявление об участии в электронном документообороте (подп. «а» п. 11 Порядка). 3 Получить у оператора идентификатор участника ЭДО, реквизиты доступа и другие данные, необходимые для подключения к ЭДО (подп. «б» п. 11 Порядка).

Для выставления электронного счета-фактуры срок общий — не позднее 5 календарных дней с даты отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг) или с даты получения аванса (для авансовых счетов-фактур).

При оказании иностранными компаниями электронных услуг их налоговые агенты-посредники, ведущие расчеты непосредственно с покупателями, выставляют электронные счета-фактуры не позднее 5 календарных дней месяца, идущего за кварталом, в котором получена оплата или частичная оплата в счет оказания услуг (п. 3 ст. 168 НК).