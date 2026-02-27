💲 Курс доллара, евро и юаня на 27 февраля 2026 года

На 27 февраля 2026 года Центробанк установил официальный курс доллара 77,1 рубля, курс евро — 91.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 27 февраля 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 77,1218 рубля Евро 91,0281 рубля Юань 11,2487 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 27 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

По мнению главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепач серьезного ослабления курса рубля в 2026 году не будет, к концу года курс прогнозируется в районе 87-89 рублей за доллар.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.