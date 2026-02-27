КПП ЗП моб
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 27 февраля 2026 года

Банк России установил курс доллара США 77,1 рубля, евро стоит 91.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 27 февраля 2026 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

77,1218 рубля

Евро

91,0281 рубля

Юань

11,2487 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 27 февраля 2026 года. Источник: ЦБ.

По мнению главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепач серьезного ослабления курса рубля в 2026 году не будет, к концу года курс прогнозируется в районе 87-89 рублей за доллар.

