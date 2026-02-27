💢 Жителям новых регионов и Крыма засчитают больше страхового стажа
В стаж для получения страховой пенсии включат периоды работы лиц, которые трудились на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 года.
Такой правительственный законопроект Госдума приняла во втором чтении 26 февраля 2026 года.
Предлагается включать:
периоды работы жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — на территории Украины с 1 января 1991 по 23 февраля 2022 года;
периоды работы или другой деятельности, которые выполнялись на территориях ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 по 31 декабря 2022 года;
время работы в Запорожской и Херсонской областях с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.
Также в страховой стаж включат периоды работы на территориях Республики Крым и Севастополя после референдума о вхождении в состав РФ – с 17 марта 2014 года.
После принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования. Его положения распространятся на правоотношения, возникшие с 1 июля 2025 года.
