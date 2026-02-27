В Дагестане самый большой рост поступлений по НДФЛ в 2025 году
В 2025 году поступления по НДФЛ в регионах заметно выросли, тогда как по налогу на прибыль сократились в более чем 50 субъектах РФ.
Самый большой рост поступлений по НДФЛ произошел в Дагестане (в 1,6 раза), меньше уплатили в Иркутской и Вологодской областях — 0,6% и 5,3% соответственно.
По налогу на прибыль в 55 регионах отрицательная динамика из-за удорожания заемного капитала, неблагоприятной внешнеэкономической ситуации, сокращения объемов добычи и поставок нефти.
«Сокращение доходов от налога на прибыль в 2025 году было обусловлено прежде всего ухудшением финансовых показателей в добывающей отрасли, промышленности и финансовой сфере», — сказано в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА».
Наибольшее снижение поступлений произошло в Республике Коми (-50,5% год к году) и в Оренбургской области (-40,3%).
