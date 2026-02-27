ФНС: как в 2026 году исправить ошибки в декларации по налогу на прибыль за 1 и 2 кварталы 2025

Ошибки исправляют в том периоде, когда их совершили.

В декларации по налогу на прибыль за 1 и 2 кварталы 2025 года организация допустила ошибку. Как подавать уточненку за периоды 2025 года, спросили в чате ФНС.

В соответствии с п. 1 ст. 54 НК при обнаружении ошибок или искажений, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога делают за период, в котором были совершены такие ошибки, отметили налоговики.

Представители ФНС рекомендуют отправить уточненные налоговые декларации — сначала за 1 квартал, за полугодие и 9 месяцев 2025, с учетом исправлений на последующие отчетные (налоговые) периоды.

