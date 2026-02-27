❗ Путин поручил до 1 марта 2026 года установить переходный период для выбора налогового режима

Представителям малого бизнеса дадут время на выбор оптимального режима налогообложения в 2026 году.

Президент Владимир Путин поручил Правительству до 1 марта 2026 года сделать переходный режим, чтобы малый бизнес мог выбрать оптимальный налоговый режим.

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление в 2026 году переходного периода в целях выбора малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, оптимального режима налогообложения, рассмотрев вопрос о предоставлении таким предприятиям возможности формирования и представления налоговой отчетности в упрощенном порядке», — сказано на сайте Кремля.

Также до 1 мая 2026 кабмин должен обеспечить информационное и методическое сопровождение деятельности малых предприятий. Основная цель — чтобы бизнес узнал о переходном периоде, в течение которого они имеют право выбрать режим налогообложения.

