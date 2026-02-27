КПП ЗП моб
Самозанятый перешел на УСН, но продолжал платить НПД: вернут ли налог?

После снятия налоговиками с учета самозанятого чеки аннулируют с даты нарушения, а потом проведут перерасчет.

В декабре 2025 года самозанятый зарегистрировался как ИП на УСН, но продолжал пробивать чеки как самозанятый, так как в личном кабинете отображался спецрежим НПД.

11 февраля 2026 от ФНС пришла информация о снятии с учета как плательщика НПД и об аннулировании чеков, выданных с даты регистрации ИП. Вернутся ли на ЕНС суммы НПД, уплаченные по аннулированным чекам, спрашивает предприниматель.

«После снятия с учета в качестве налогоплательщика НПД по решению налогового органа аннулируются чеки, сформированные с даты начала нарушения», — ответили налоговики.

Не позднее 12-го числа следующего месяца проведут перерасчет начислений с учетом аннулированных чеков.

Автор

Андрей Артемьев
